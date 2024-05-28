聯發國際2023年合併營收7.39億元、年減6.38％，稅後淨利1.11億元、年減23.18％，雙創近3年低，每股盈餘4.56元。董事會決議上半年配息2元、下半年配息2.5元，全年合計配息4.5元，盈餘配發率達約98.68％，落實獲利回饋股東政策，創造穩定的投資報酬率。

聯發國際表示，去年受全球通膨影響，消費市場面臨嚴重挑戰，公司對此積極調整「Sharetea歇腳亭」市場版圖，進行門市汰弱留強策略因應，並提高美國、香港等高毛利消費市場門市比重，使毛利率創60.28％新高、營益率亦創20.49％次高佳績。

其中，聯發國際去年仍在美國新展18家門市，且進軍佛羅里達州、將布局拓增至26州，並與知名電玩遊戲策略合作，協助加盟門市吸引更多客群。香港市場亦積極協助加盟主改善營運策略，東南亞代理市場則透過穩健展及行銷策略，協助代理商穩住並提升門市業績。

聯發國際2024年首季淡季營運平淡，受惠業外顯著轉盈，使稅後淨利0.18億元，季增達95.31％、年減10.28％，每股盈餘0.76元，自近3年低點回升。前4月自結合併營收2.15億元、年減4.4％。

展望後市，聯發國際將加強行銷活動，並在美國、香港推出加盟優惠政策，應可刺激門市業績成長。同時，公司透過加速「Sharetea歇腳亭」在美國、香港等高單價地區發展，盼帶動月營收提升，目前加盟門市持續增加，後續開出後將逐步認列營收。

同時，聯發國際在全球布局已近400家門市，將台灣定位為全球美食版圖的孵化基地及人才培育中心，公司持續看好台灣手搖茶市場潛力，將於第三季推出新茶飲品牌，全面採用AI自動化煮茶設備，減少人力成本、精準掌控商品品質與風味。

整體而言，聯發國際將秉持穩紮穩打的經營方針拓展海內外市場，而未來新品牌將從台灣出發，憑藉既有通路平台快速輸出至海外市場發展，加速公司營收規模擴大，帶動獲利成長空間，朝今年獲利成長達逾20％目標邁進。