台特化公司主要從事特殊化學氣體之研發、製造與銷售，董事長為徐秀蘭，推薦證券商係元大證券及富邦證券，申請時資本額13億8236萬6000元；台特化公司112年營業收入為5億5352萬3000元，稅後淨利為1億5565萬3000元，每股盈餘為1.12元；113年第1季營業收入為2億1693萬4000元，稅後淨利為8102萬7000元，每股盈餘為0.58元。

《櫃買市場》漢達上櫃案 審議通過
新訂高鐵屏東車站都市計畫 今獲內政部審議通過
證交所審議通過ITH-KY上市案
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