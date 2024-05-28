女子小萱與男子阿國（化名）在1992年結婚，婚後育有3名子女，不料，阿國2017年12月1日前往大陸工作後，迄今均未曾返台，小萱要求他回來共同生活卻被拒絕，甚至不願告知在大陸的居住地址，期間也未支付家庭相關費用，小萱隱忍近6年後決定放手，向法院請求判准離婚。

法院審理，小萱的女兒到庭證稱，父母時常會因金錢問題而爭執，她從小多由母親照顧，父親經常不在家，逢年過節也未團聚，僅有在她很小的時候，曾經有團聚過，父親也曾要求離婚，但因父母太忙而未到戶政事務所辦理。

小萱的女兒表示，她現在與母親、哥哥、弟弟同住，父親尚未離家前也有一起住，後來有聽說父親是因為500萬元工程糾紛，為了此事就跑路到大陸，自此失去聯絡。

父親僅有在疫情前，有打電話電給她與母親，但都只是要借錢，她曾在就讀專科期間有借1000元至2000元給父親，但是父親都沒有還錢，她當時生活費及學費都舅舅支付，父親近6年前離家後，她未曾主動找父親，也不知父親大陸的居住地址，對她而言，父親「沒有消息就是好消息」。

法官認，阿國出境迄今已持續近6年，這段期間依社會通念並非短暫，阿國並未盡其為丈夫之責任，已讓小萱苦不堪言，婚姻產生重大破綻，夫妻間互信、互諒、互愛基礎蕩然無存，已無夫妻恩愛情義可言。

法官審酌，小萱訴請離婚態度堅決，而阿國多年來未返回台灣，顯見已無與小萱共同經營婚姻之意，婚姻關係已難期待回復。日前依法判決，小萱訴請判決離婚，為有理由，應予准許。可上訴。