觀察產業表現，以科技股漲幅最為明顯，運輸類股受到運價上漲的影響，亦有不錯表現。這也帶動相關企業成分股的ETF出現明顯漲勢。根據CMoney統計，截至週一（5月27日），53檔台股ETF中，共有33檔創下收盤價新高。而有10檔收盤創新高天數超過20天，包括:大華優利高填息30(00918)、永豐優息存股(00907)、永豐臺灣加權(006204)、元大台灣50(0050)、富邦公司治理(00692)、元大臺灣ESG永續(00850)、富邦摩台(0057)、國泰台灣領袖50(00922) 、元大台灣高息低波(00713)、中信臺灣智慧50(00912)。

大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，美國經濟成長持續強勁，十年期美債殖利率上週上漲1.04%，來到4.464%。然而，美股在上週五因半導體與AI相關議題收紅，顯示布局多元化的重要性。展望後市，他指出，根據外資報告，紅海危機造成的運價上升可能持續兩季；而AI中長期仍將是科技發展的主軸。因此，投資人除了持有成長型產業外，應利用高股息ETF分散布局於電子、金融、傳產等高股息企業，透過息收降低資產波動，這對於退休族或是小資族都是合適的核心配置。

郭修誠建議，透過分批布局投資高股息ETF並長期持有，在大盤創高時是相對合適的策略，不要因擔心追高而錯過布局良機。