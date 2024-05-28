鋒面南下，氣象專家吳德榮表示，今晨開始中尺度對流系統的「颮線」逼近台灣，伴隨線狀對流回波及閃電，全台有小範圍劇烈天氣強降雨。明天到周五鋒面到巴士海峽，午後有雷雨及較大雨勢，周六、周日鋒面又北上，全台注意劇烈天氣，直到下周一鋒面南移。

吳德榮在「三立準氣象 老大洩天機」專欄指出，今日鋒面南下，全台各地轉有陣雨或雷雨，注意「中小尺度對流系統」發展，伴隨小範圍劇烈天氣，像是雷擊、強風、瞬間大雨等。今天北部氣溫21～30度，中部22～32度，南部23～33度，東部22～33度。

吳德榮表示，明日至周五（29～31日）鋒面南移至巴士海峽，天氣略好轉、各地大致多雲，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，仍有較大雨勢。周四、五水氣略北移，南台灣有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮表示，周六、日（6月1、2日）鋒面調整回台灣；水氣增多，各地有局部陣雨或雷雨的機率，應注意「強對流」發展，伴隨小範圍劇烈天氣。下周一（3日）鋒面再逐漸南移至巴士海峽。至於中颱「艾維尼」，今天持續增強，明起逐漸減弱。預測行徑在呂宋島東方海面，向東北逐漸加速遠離，不侵台。