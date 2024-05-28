致伸創辦人梁立省去年退休，由杜家濱接任董座。24日股東常會改選董事，股東會後召開董事會改選董事長，杜家濱未續任，改由潘永中接任董座，潘永太則是續任副董事長。

潘永中現為迪芬尼聲學科技(股)公司董事長，在致伸集團服務逾35年（致伸25年、迪芬尼10年），曾任致伸科技事業部總經理多年，並於過去多年間擔任致伸董事。隨著邊緣運算及生成式AI應用的興起，未來集團將更借重觸覺、聽覺以及視覺等三感合一（X-in-1 Sensory Fusion technology），甚至是多感合一之技術及客戶/業務機會，深化AI時代下之客戶需求場景及應用技術，掌握邊緣運算和AI的商機，為股東創造更大價值。

此外，致伸將設立AI技術創新研發中心，由潘永太副董事長親自帶領，整合集團研發資源，深耕下一世代技術開發，發展三個層次的技術，包括零組件、AI感測融合模組及系統整合，未來進一步將商品AI化與AI商品化。