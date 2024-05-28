洋基工程本屆董事會席次自7席增至9席，5席新任董事為創辦人暨執行長賴有忠、總經理劉士源、副總經理林鴻忠、總管理處處長林宗亮、鼎昊投資董事長黃棨淂。4席獨董為會計師蔡志瑋、高誌謙、安信法律事務所創辦人林麗珍、未來資本創投總經理陳育淋。

洋基工程2023年合併營收155.13億元、年增11.07％，歸屬母公司稅後淨利17.67億元、年增2.25％，雙雙連3年創高，每股盈餘20.22元。董事會決議擬配息16元、配股2元，合計派利18元、盈餘配發率約89.01％，雙創IPO以來次高。

洋基工程表示，雖然去年受地緣政治、高通膨、戰爭等不確定性因素影響，全球市場快速變化，洋基工程聚焦晶圓半導體及印刷電路板（PCB）產業所需無塵室及機電空調統包工程，在重重挑戰下積極完成各項專案，使全年營運持續成長、續創新高。

洋基工程2024年首季營運動能暫歇，合併營收27.54億元，季減14.48％、年減22.02％，為近2年半低，稅後淨利3.61億元，季減4.03％、年減7.24％，為近2年低，每股盈餘4.13元。不過，毛利率、營益率「雙升」至20.49％、16.35％，雙創近1年半高、同期新高。

儘管今年以來營運動能熄火，但洋基工程截至3月底在手訂單增至219.75億元，且4月接連承攬富邦高雄凹子底開發案機電工程、艾司摩爾（ASML）林口園區新廠EPC統包工程，2大案合計達181.41億元、均預期3～4年內完工，今年營運動能可望逐步推升。

洋基工程認為，生成式AI應用需求擴大，將帶動產業應用需求，公司將持續優化服務及工程品質、厚植人才及專業團隊，並因應全球供應鏈調整轉移布局東南亞地區、擴增海外營收，其中泰國可望成為台資PCB廠全球第3個主力生產基地。