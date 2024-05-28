36歲的大陸女星毛曉彤，曾在《後宮甄嬛傳》中飾演瑛貴人，也是《錦繡未央》裡的「李常茹」，因為甜美外表和札實演技，讓毛曉彤受到不少婆婆媽媽喜愛。近來她參演熱播劇《慶餘年2》，扮演北齊大公主，備受注目。不過這時卻被曾經合作過的男星，不小心洩漏出驚人片酬。

原來大陸男演員劉金日前在微博上傳影片透露，自己2017年接演《畫江湖之不良人2》，拍攝過程因資金問題臨時喊卡、被迫解散，但他卻被劇組欠薪1萬6000元人民幣（約7萬台幣），至今未付。他還加碼說出另一位苦主，就是當時的同劇女主角毛曉彤，劉金說「該劇的女一號毛曉彤起訴片方，並且勝訴，但最終執行時，卻因片方公司名下沒有可執行的財產而中止」。接著就直接點出毛曉彤被拖欠的金額，高達1250萬人民幣（約5600萬台幣）。

劉金透露自己被欠片酬七年。（圖／翻攝自劉金微博）

劉金呼籲：「朋友們一定要有契約精神，嚴格遵循協議，遵循合同（合約）啊！祝我劇組的所有同事們拍戲時永遠別碰到這種拍了半路跑的、不給錢的劇組」。不過他影片上這麼一爆料，讓「毛曉彤被欠薪1250萬」的話題，瞬間登上熱搜第一。許多網友關心的焦點，在於毛曉彤的高價片酬上。網友表示，毛曉彤7年前的知名度不如現在，但當時已經是千萬片酬，「難以想像那些一線明星片酬有多高」、「普通人要賺夠1000萬得從清末開始打工」，認為難怪要實施限酬令。

今年35歲的毛曉彤，已經晉身女主角之列，近年出演的《二十不惑》、《三十而已》，都獲得不少好評。如今《慶餘年2》，儘管只是戲份不算多的配角，但根據陸媒報導，片酬也有900萬人民幣。