波蘭外長席科斯基（Radoslaw Sikorski）周一透露，美國告訴俄羅斯，要是普丁動用核武，美國將打擊烏克蘭境內的俄羅斯目標設施。對此，普丁的盟友俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）警告美國和波蘭，此舉可能會導致世界大戰。
綜合外電報導，席科斯基在接受採訪時說：「美國人告訴俄羅斯人，如果你們引爆核武，即使不會殺死任何人，我們也會擊中你們所有的目標。」
日前烏克蘭新聞媒體報導稱，波蘭正考慮擊落俄羅斯飛彈。華沙表示，俄羅斯向烏克蘭西部發射的飛彈已多次進入領空，但莫斯科說，這是意外。普丁表示，莫斯科「沒興趣」與北約成員國作戰。
俄羅斯前總統麥維德夫周日在社群平台X上撰文，回應了這次採訪說：「如果美國人摧毀莫斯科在烏克蘭的據點，就會引發一場世界大戰。」更直言這即使是像波蘭這類國家的外長，應該也要明白。
自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯總統普丁一直威脅要使用核武。今年2月，法國總統馬克宏建議北約部隊派往烏克蘭後，普丁曾明言：「西方國家必須體認到，俄羅斯也擁有可以擊中他國領土目標的武器，」他並補充說，「這一切確實會增加使用核武和毀滅文明的風險。他們難道不明白嗎？」
文章來源：Polish official claims the US told Russia it would strike Russian targets in Ukraine if Putin used nuclear weapons
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