今鋒面通過，全台17縣巿發豪大雨特報，4縣巿淹水警戒，不少苗栗市民在網路回報淹水路段，「一場雷雨，好多地方淹水」，更有早餐店店家說，通往竹南地下道已封閉，店前也成了小河，此外國道1號北上后里出口匝道積水達半個輪胎高。

多名苗栗人在臉書及地方社團上傳照片表示「一場雷陣雨，好多地方淹水」，網友回報淹水的地段，包括新南里天文宮前，永貞路一段及往崁頂街方向的涵洞，積水10到15公分；竹南往頭份的自強路環市路地下道水淹一個輪胎高；國華及建國路地下道也積水，提醒用路人要注意。

苗栗多個地下道淹水，圖為自強路環市路地下道。（圖／網友授權提供）

也有苗栗早餐店在粉專指出，店前的自強路二段一下雨就淹水，通往竹南的地下道也封閉了，店前成了小河，提醒大家外出要注意安全。

國道淹水達半個輪胎高。（圖／翻攝自記者爆料網）

另外在《記者爆料網》的LINE社群，也有網友分享短片，只見國道1號北上后里出口匝道的水淹半個輪胎高，從影片中可見還有車子停在路肩、打雙黃燈，疑似拋錨。