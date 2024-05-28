不少人抱怨物價狂漲，花了100元都不見得能吃飽。一名網友分享，彰化一間傳統的早餐店，不管是包子、饅頭、豆漿和米漿通通都10元，超佛價格，讓不少在地人口耳相傳，也吸引許多外縣市的旅客去朝聖。

一名網友在臉書社團《彰化人大小事》上分享，聽說彰化有一間傳統早餐店，不管什麼產品都是10元，其中水煎包的餡料看起來超級飽滿，讓他很好奇有沒有人知道這間早餐店在哪裡，想去吃看看。

貼文引起網友討論「我以前也是吃這家，好懷念」、「我已經吃了40年以上，現在還是天天買來請友人吃」、「最好早上9點前去買，不然可能會買不到喔」、「這家從以前就很便宜」、「20幾年前包子、饅頭、水煎包和豆漿等通通5元，現在10元經濟實惠。」另有網友透露，這間佛系早餐店就在彰化高商附近。

而這間早餐店過去也曾被網友們多次分享，店裡面的餐點，不管是饅頭、肉包、水煎包、韭菜包，或是豆漿、米漿等，全部都是10元，與現在物價落差極大的銅板價，讓不少網友朝聖。