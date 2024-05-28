朝野為了國會改革法案激烈交戰，場外更有許多民團聚集抗議。最新消息傳出，民進黨已準備好國會改革法案通過的後續行動，而為進行反制，國民黨主席朱立倫則下令推出強化空戰論述，要求黨推出國會改革相關資訊平台。

根據《鏡周刊》今（28）日報導，針對修法，民進黨已備好覆議、釋憲、暫時處分等後續攻防劇本，並拉長戰線，鎖定國民黨所提的花東三法、《電業法》修法草案，以召喚、結盟公民社會，作為翻轉國會劣勢的後盾。

而國民黨方面，黨中央近日在社群平台發動「我不在青島東」串聯行動，獲不少民眾轉載，朱立倫也下令全面強化空戰論述，國民黨新媒體部門要在3天內架設「國會改革真相揭露平台」，並由藍營民代廣為分享，以讓民眾了解法案內容及推動過程。

有國民黨黨務人士分析，總統賴清德現階段面臨總統得票未過半、國會非多數黨、地方執政少數的「三少數」壓力，最快能擺脫劣勢的第一戰，是2年後的九合一選舉，民進黨這次強烈癱瘓議事、煽動群眾不滿形成大型社會運動，是想藉此影響年輕人和中間選民的投票行為，國民黨不能輕忽，須強化社會力至2026年。