根據CMoney統計，自4月22日台股從低點回升以來，國內五檔半導體ETF的漲幅均超越大盤。其中，新光臺灣半導體30 ETF（00904）表現最佳，自4月22日以來含息報酬率達15.56%，超過同期大盤的12.33%。中信關鍵半導體ETF（00891）含息報酬率達15.19%，兆豐台灣晶圓製造ETF（00913）上漲約14.14%，群益半導體收盤ETF（00927）的表現也達12.98%，均領先大盤。

上週，NVIDIA公布的最新財報令市場驚豔，並在財報會議上表示，未來「主權AI」和「多模態」技術將加速推動AI創新。新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峰預估，隨著AI新技術的推陳出新，AI半導體企業的商機將大幅爆發。詹佳峰表示，由台積電、聯發科等重量級半導體企業組成的臺灣半導體供應鏈，未來業績有望持續增長，股價成長潛力巨大。他建議投資人可通過國內半導體ETF來掌握AI時代的黃金10年商機，是獲取賣鏟財企業股價飆漲的高CP值投資選擇。

隨著OpenAI在5月發布新一代生成式AI——ChatGPT-4o，新一輪生成式AI大戰強勢來襲。預計下半年AI軟體新應用的推出將推升高速運算需求爆發式成長，掀起全球新一輪AI半導體投資熱潮。未來，全球科技巨擘若朝ASIC自研晶片邁進，半導體自研晶片產業每年成長空間預計將超過30%。此外，2025年Windows 10版本將退場，PC、NB業者將推出更多AI新應用版本的終端裝置，帶動半導體相關供應鏈下半年業績有望再創佳績。