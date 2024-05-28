獨行俠以3勝0負在西區決賽聽牌，主力球星東契奇（Luka Doncic）、厄文（Kyrie Irving）被稱讚為史上最優秀、關鍵時刻能力最強的後場組合。名人堂球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）對此不以為然，他表示厄文與東契奇的組合還沒摘下總冠軍，尚無資格與那些前輩並稱，他提醒大家別忘了皮爾斯自己和雷艾倫（Ray Allen）亦是經過驗證的關鍵雙人組。

「我們提到最關鍵雙人組，明明有很多組合，像是勇士柯瑞（Stephen Curry）與湯普生（Klay Thompson），柯瑞與杜蘭特（Kevin Durant），詹姆斯（LeBron James）與厄文，還有麥可喬丹（Michael Jordan）與毛巾小弟。喬丹加上一個路人都是最關鍵雙人組，包括皮朋（Scottie Pippen）或是爆米花小販。」

2008年皮爾斯、雷艾倫聯手在塞爾提克摘下總冠軍，兩人的關鍵能力也是公認的。「我們得等這段旅程結束，看看厄文與東契奇能否奪冠，然後再開始討論他們在最關鍵雙人組的名次。厄文已經在總冠軍賽展現過關鍵能力，現在我們必須看看東契奇能不能展示相同的關鍵能力。」

皮爾斯幾年前遭到美媒ESPN開除，他現在仍對迪士尼很不滿（ESPN母公司），今年3月他跑去Fox Sports 1名嘴貝勒斯（Skip Bayless）的節目擔任講評。NBA「最關鍵球員獎」2023年才開始頒發，本季東契奇第6名，厄文第7名，獲獎者是柯瑞。