國民黨立委駐守議場，自備蚊帳、捕蚊燈。（取自中時新聞網直播）

國民黨立委駐守議場。（取自柯志恩臉書）

國會改革法案拚三讀 藍委蹲守議場排隊

朝野今（28日）決戰國會改革法案，力拚讓國會改革法案三讀通過。而國民黨團從昨（27日）下午起就發動立委輪班守議場，且自備電蚊燈、蚊帳，就是力拚今搶下主席台。而輪班守夜的立委柯志恩也在臉書透露，漫漫長夜的時候，她就和研究生討論論文，引發不少網友關注，紛紛「辛苦了」。

今天會議是延續上周五會議進行，朝野不用再搶提案，但為防民進黨攻占主席台癱瘓議事，國民黨昨午已排班在議場門口守夜。柯志恩說，在夜間雨中的立法院，靜謐沈穩，面對28日未知，深夜就交給女力王育敏、翁曉玲和她守護，而在漫漫長夜的時候，她就利用時間和研究生討論論文。

而今天一早，國民黨團總召傅崐萁在進入議場前也喊話，完全希望執政黨當事不鬧事，秉持尊嚴國會禮儀，坐在位置上按表決器，國民黨已經簽署了坐在座位上表決器表決，還是靜候民進黨立院黨團總召柯建銘來簽名，讓議事順利進行。