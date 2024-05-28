直播天后丟丟妹日前因腹痛就醫，確診是膽結石，緊急進行膽囊切除術，目前仍在住院，對此，醫師表示，膽結石最常於剛吃完飯、空腹太久與睡覺時候發作，發作時會劇烈腹痛，尤好發於女性，且近年來患者年齡有下降趨勢，可能和現代女性3餐不固定、常吃外食或為了減肥長期節食等因素有關。

據了解，丟丟妹早在2周前就有腰痛、肚子痛等情況，一直強忍，25日痛到受不了就醫，接著在醫師建議下，在深夜緊急做了切除膽囊的微創手術。

敏盛醫院微創手術中心執行長陳榮堅在臉書粉專PO文指出，膽結石是常見的 消化道疾病，一旦發作，通常會感到右上腹疼痛。而這種疼痛常常發生在下列這3個時間點。

■剛吃完飯的時候：剛吃完東西的時候，膽囊會收縮排出膽汁。若是有結石的話，就很容易在收縮時卡住，導致疼痛。

■空腹太久的時候：膽汁是肝臟分泌出來的，它要儲存到膽囊。長時間空腹會導致膽汁流動不順，易引發疼痛。

■在睡覺的時候：膽結石會造成膽痛，就是它剛好卡在膽囊出口的地方。而睡覺時，因為平躺的關係，結實可能因為翻身而滾來滾去剛好卡住，導致半夜突然被痛醒。

陳榮堅指，現在都是用微創開膽結石手術，傷口都非常小，大幅縮短住院時間和恢復期。因此，若有膽結石情況，應尋求專業幫助，不要諱疾忌醫，不然就像是把一個不定時炸彈留在自己體內一樣。

陳榮堅舉例，有位40 歲的女性曾因膽結石突然發作，痛到掛急診，掛了2次。後來轉到他的門診，因為已經發作過2次，他建議女子考慮手術治療，當時是夜診，女子覺得當下已經不痛了，認為沒有大礙，便不想動手術，然而，當晚半夜4點多，他還是接到醫院的電話，說看女子又因急性膽囊炎掛急診。最終還是被收住院，並於隔天開刀。

衛福部南投醫院也在官網PO文指，有「F4」特徵者是膽結石好發族群，所謂的「F4」是女性（Female）、肥胖（Fat）、40歲以上（Forty）及生產多胎（Fertile）者，近年來膽囊炎的好發平均年齡有下降的趨勢，可能和現代女性3餐不固定、經常吃外食或為了減肥長期節食等因素有關。