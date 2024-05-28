大陸日前舉行「聯合利劍-2024A」軍演，期間國軍公布了一張以AAQ-33「狙擊手莢艙」，標定共軍殲-16戰機、轟-6K轟炸機的畫面，引發熱烈討論，但也有不少質疑照片真實性的聲音。對此，有臉書軍事粉專也對相關畫面進行分析。

據了解，AAQ-33「狙擊手」（Sniper）莢艙能讓飛行員在遠距離精準標定目標，並將高畫質影像傳回作戰指揮中心，甚至可在1萬5千公尺的高空偵測地面目標，準確度是我國空軍現役LANTIRN莢艙的10倍，偵測距離可高達五倍，讓飛行員能精準攻擊，大幅提高擊殺率。

粉專「IDF經國號」昨（27）日發文指出，在國防部幾天前公布的影像中，分別有殲-16D及轟-6K等2架共機被跟監，其中，前者的識別條件是機背上的刀形天線、進氣道下方的K/RKL700A電戰莢艙，同時，座艙罩前方並無凸出的IRST感測器。

「IDF經國號」指出，國軍的F-16V戰機的大概位置，是在殲-16D的8點鐘方向、轟-6K5點鐘方向，而狙擊手莢艙前方鏡頭可以左右轉動的，也才有國防部公布的那張側面圖。至於有說法稱，照片是10多年前拍攝，「IDF經國號」也直言，此說法絕對不可能，因為殲-16D是在2021年珠海航展上才首度公開，隔年列裝，10多年前是哪來的殲-16D？