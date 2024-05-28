小編今（28）日精選5件不可不知的國內外財經大事。美國不降息、新台幣兌美元貶值，讓壽險亦止不住解約金流出。據保發中心統計，4月壽險給付金額2,395億元，當月總保費1,861億元，等於保費面呈淨流出近534億元，連同3月的570億元，兩個月壽險保費面淨流出高達1,104億元，前四月則是累計淨流出1,064億元，都是同期歷史新高。

【1】解約潮 壽險兩個月淨流出千億

壽險4月解約率依舊攀高，3月單月給付金額2,476億元，創史上單月新高後，4月給付2,395億元、年增逾3成，亦是單月第三高、同期的給付新高。壽險業務面資金從2月開始已連三個月淨流出，共近1,156億元，的確會造成壽險業現金調度壓力，加上匯兌工具成本及保證金需要現金，壽險即會有賣股壓力。

【2】聯發科蔡明介：未來10年擴大領先 外資喊1550元

聯發科27日舉行股東會，董事長蔡明介指出，將以手機旗艦晶片市占優勢，擴大至其他應用產品線，包括車用、ASIC領域、WoA（Windows on Arm）等都有很好的進步，未來十年將持續擴大優勢。

聯發科獲瑞銀證券點名看好，預估其即將推出的旗艦系統單晶片（SoC）將比前一代的售價高出30％～40％、2025年可能會再上漲10％～20％，而PC處理器、汽車和雲端ASIC也將從2026年開始強勁成長，因此，調升其評等至「買進」，並將其2025～2026年每股稅後純益（EPS）上調16％～19％，目標價大幅調升至1,550元，躍升為外資圈中最高。

【3】等了25個月！景氣又見黃紅燈大復甦

4月景氣燈號再亮黃紅燈。國發會27日公布4月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數增加4分為35分，是2022年2月以來最高分；燈號自連續三顆綠燈轉為黃紅燈，是26個月來首見，顯示國內景氣穩定回溫。

【4】中日韓經濟藏隱憂 成重啟FTA關鍵

時隔四年半再度舉行的中日韓領導人峰會27日閉幕。基於三方的歷史糾葛、地緣政治看法迥異等背景，會前各界普遍認為外交議題難有重大突破。但峰會仍在「求同存異」、「先易後難」的共識下，達成加速重啟中日韓自由貿易協定（FTA）的成果，也讓三國領導階層能保有定期溝通的管道，仍具重要意義。

【5】突圍美晶片戰 陸大基金第三期成軍

由大陸官方和國企挹注資金於半導體領域的「大基金」第三期日前成立，規模高達人民幣（下同）3,440億元，較第二期大增70％。在美國全力阻擋大陸半導體發展之際，分析認為大基金第三期將重點投資美國限制的領域，包括AI晶片、高頻寬記憶體（HBM）等。估計大基金三期有望帶動1.38兆元社會資金投入。