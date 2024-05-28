「雪乳戰神」郭鬼鬼去年4月與網紅馮語婷隔空交戰，先後被爆出育有一女、私照外流等爭議；原本否認到底的郭鬼鬼，之後卻承認並公開道歉，還強調壓力過大造成掉髮。不過近來馮語婷被鳳梨和陳沂夾攻，公開真實面容，而郭鬼鬼27日在Instagram限動坦言被馮語婷起底後，近9個月來都在害怕中度過。

郭鬼鬼去年被爆料當媽後，在社群發文公開道歉，針對私照外流、掉髮以及追蹤數等爭議做出回應。事隔九個月後，她罕見道出心聲，坦言這段時間都在害怕中度過，至於當初會出面道歉，主要是為了保護家人，不免感嘆：「知道真相躲在鍵盤後的是誰又如何？當初向我丟石頭的人會來道歉嗎？那誤會能化解嗎？」

郭鬼鬼坦言被馮語婷起底後，近一年時間都在害怕中度過。（圖／angelakuo0504 IG）

郭鬼鬼強調受到的傷害不會消失，要攻擊她的人動不動就拿孩子威脅，見不得她好的人就會落井下石趁機抹黑，反問所有人：「我有做過傷天害理的事嗎？選擇獨立養育孩子的女性，卻如同過街老鼠抬不起頭，這個社會怎麼了」，接著強調自己為了生存下去，什麼案子跟通告都要接，要不是有貴人跟鐵粉支持，大概早就消失在娛樂圈改行賣身了，坦言自己光鮮亮麗的背後，其實充滿殘酷的事實。

網紅鳳梨起底馮語婷真實身分後，郭鬼鬼雖沒有表明立場，但仍轉發他的貼文並道出心聲：「鳳梨叔叔說：阿鬼不用害怕了，我都解決了，這個人設不會再出來造謠生事了」。