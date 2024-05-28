在高雄市經營肉圓店的郭姓男子，打烊後將水管放置在人行道上，樓上大樓一名老翁晚間外出買宵夜時，遭水管絆倒頭部撞倒鐵門，原本以為沒事，未料隔日卻突然失去生生命跡象送醫，1個月後去世。經法醫解剖認定是頭部受到撞擊受傷致死。家屬提告後，郭男始終不認罪，法院依過失致死罪判處1年徒刑，並需賠償家屬446萬元。

根據判決書，郭男經營之肉圓店於109年12月3日收攤後，將排水軟管收折置放在地面。當天晚上一名林老翁經過店門前時，遭到水管絆倒，導致左眼瘀傷，未料隔天老翁向家人抱怨劇烈頭痛後，經送醫急救突然失去生命跡象，住院後一個月不幸過世。

法醫研究所解剖鑑定發現，老翁之左眉對側，即大腦右枕葉底部有對撞性腦挫傷，符合跌倒頭部外傷應有之傷勢型態，因該對撞性腦挫傷導致腦髓壞死、腦髓腫脹、腦幹瀰漫性軸突損傷，因此造成死亡。

法官審理認定，林姓老翁死亡結果，是因跌倒，撞到頭部，而他跌倒的原因，就是因為他行經肉圓店騎樓時，左腳勾到軟管水帶失去平衡，導致身體往左側傾倒，方撞到肉圓店鐵捲門而跌倒。

法官也認為，郭男始終否認犯行，明知設置之排水軟管會造成往來行人被絆到之危險，卻依然故我，將個人經營肉圓店排水之便利，置於公眾往來安全之上，未見悔意，且仍未賠償被害人家屬，因此判徒刑一年。在民事賠償部分，要賠償家屬共446萬。