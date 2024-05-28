大陸央視新聞28報導，第77屆世界衛生大會日內瓦時間5月27日做出決定，拒絕將個別國家提出的「邀請台灣以觀察員身分參加世衛大會」的提案列入大會議程。中國大陸常駐日內瓦代表陳旭在日內瓦向媒體簡報指出，世衛大會連續8年拒絕涉台提案，事實反復證明，台獨沒有出路，在世衛大會政治操弄涉台提案不得人心，任何挑戰一個中國原則的行徑終將落空。

陳旭表示，一中原則絕無模糊空間。世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會的普遍共識，不容任何歪曲挑釁。一個中國原則是台灣地區參加包括世衛大會在內的國際組織活動的先決條件，這是聯合國大會第2758號決議和世衛大會25.1號決議確認的基本原則。世衛大會拒絕涉台提案體現了國際社會捍衛《聯合國憲章》和國際關係基本準則的廣泛共識。一段時間以來，國際社會絕大多數國家向中方重申堅持聯大第2758號決議、堅定支持一個中國原則、反對台灣參加世衛大會，上百個國家通過專門致函世衛組織祕書長等方式支持中方立場。然而少數國家和台當局站在國際社會絕大多數成員的對立面，妄圖虛化掏空一個中國原則，這是對國際公理正義的肆意踐踏、對國際規則秩序的嚴重破壞，必然遭受國際社會的強烈譴責。

陳旭稱，「挾洋謀獨」必將自食惡果。台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。台灣當局執迷不悟、一意孤行，拒不接受一個中國原則，勾連外部勢力不斷進行謀獨挑釁，再三唆使「邦交國」在世衛大會搞涉台提案，妄圖依靠少數西方國家在世衛大會謀求突破，其結果必然是一再被世衛大會拒之門外。這種企圖勾連外部勢力搞分裂活動的勾當，動搖不了全體中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅定意志，蒙蔽不了國際社會雪亮的眼睛，事實上，國際社會早已看清民進黨當局的險惡用心和虛偽面目。炮製世衛大會涉台問題、拓展「國際空間」的行徑，最終只能徒勞無功、自取其辱。

陳旭強調，政治算計損害全球公利。本屆世衛大會議程緊張、議題眾多，其中包括討論《國際衛生條例》修訂、大流行病條約締結等事關全球公共衛生事業的重大議題。台當局在這一緊要關頭執意操弄涉台提案，試圖蓄意干擾大會進程，完全將狹隘政治私利凌駕於國際公共衛生安全之上。台當局連年炒作「防疫缺口」，企圖打「悲情牌」博取國際社會同情，更是徹頭徹尾的政治表演。中國大陸中央政府高度重視台灣同胞健康福祉，在一個中國原則前提下，對台灣地區參與全球衛生事務作出妥善安排，台灣地區獲取世衛組織發布相關資訊的管道暢通，台灣醫療衛生專家持續以個人身分參與世衛組織技術性活動。台灣地區無法參加世衛大會完全是民進黨當局一手造成的，正是其頑固堅持台獨、破壞兩岸協商政治基礎，才導致台灣地區參與世衛大會的政治基礎不復存在。台灣當局無視國際社會加強全球衛生合作的普遍願望，不斷混淆視聽操弄涉台問題、干擾世衛大會重要進程，其做法必然遭到國際社會唾棄。

陳旭認為，以台制華註定失敗破產。一些國家出於霸權心態和冷戰思維變本加厲推行「以台制華」，把台灣當作遏制中國發展進步、阻撓中華民族偉大復興的棋子。本屆大會前，個別國家高級官員公開發表聲明，鼓噪讓台灣參與世衛大會，其實質就是為台獨分裂勢力撐腰打氣，中方對此表示強烈譴責和堅決反對。這些國家處心積慮打「台灣牌」，並非真正關心台灣民眾健康，而是通過犧牲台灣同胞的利益福祉和光明前途，實現其遏華政治目的。今年世衛大會再次拒絕涉台提案，標誌著個別國家的圖謀再度破產。中方敦促個別國家恪守一個中國原則和對中國作出的政治承諾，停止干涉中國內政。任何「以台制華」的圖謀終將徹底破產，任何違逆歷史和時代潮流、違背國際社會期待和世界人民意願的挑釁滋事也終將徹底失敗。