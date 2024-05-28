【立院表決戰】藍綠標語大戰爆口角！沈伯洋嗆傅崐萁「什麼態度」 謝龍介當和事佬勸架 @ChinaTimes

立法院院會今（28）日續審國會改革相關草案，在野黨力拚三讀。今國民黨立委進入議場後，順利佔領主席台，過程相對平順，但藍綠為搶貼標語，一度引發小口角，綠委沈伯洋突爆怒嗆國民黨團總召傅崐萁，「你什麼態度」！

國民黨昨中午已排班守住議場門口，徹夜排隊守護主席台，今早上午7點開門後，藍營順利控制主席台，藍綠進入議場連忙佈置標語旗幟，過程還算平順。

國民黨團在議場掛出「改革查弊，民進黨怕什麼」、「堅定改革，全面查弊」布條，較晚進入議場的民進黨團只能在地上展開「民主已死，國會輓歌」、「反黑箱、撐民主」。

國民黨在發言台放置「國會改革，反貪查弊」標語牌，引起民進黨立委莊瑞雄不滿，莊認為發言台是大家的，吳思瑤提議發言台不要貼標語，爭執過程中，愈來愈多藍綠立委上前關心，綠委沈伯洋圖爆怒嗆國民黨團總召傅崐萁，「你什麼態度」，但傅崐萁並未搭理，沈伯洋隨後離開。

國民黨王鴻薇認為，只有民進黨立委會上去發言，自己不會用到，綠委林楚茵回嗆，「那是你們不發言，你們就登記發言啊。」

王鴻薇說，民進黨立委上去發言再拿自己的牌子，民進黨拿自己的牌子，她沒有意見，她從來沒有動過民進黨的東西，為什麼民進黨要動國民黨的東西。民進黨立委王美惠則緩頰自己要發言拿自己的牌子。

最後國民黨同意不將標語放在發言的桌上，但是貼在桌子周圍的布條並未拆下。國民黨立委徐巧芯說，民進黨立委表示牌子置於發言台上會擋到立委發言，他們也願意拿掉，為什麼現在連發言台下方都不能放？國民黨立委羅智強則批民進黨過於雙標。

王鴻薇事後表示，前幾次院會發言台民進黨放了很多太陽花，民主已死，感覺得好像靈堂，國民黨都尊重，這次攻占主席台，還攻占發言台，民進黨要求把主席台標語布條拿掉，前幾次國民黨都尊重，但還是有做妥協，因為板子會遮住臉，就有把板子往下移，但是不能拆國民黨的東西。