男子阿國（化名）的李姓妻子在2020年開了百元快剪店，不料，認識男顧客阿春（化名）後竟發展近3年不倫戀，阿國一開始並不知情，直到某日深夜，看到李女手機螢幕亮起，不斷有訊息傳來，好奇查看竟是親密照與性愛打油詩，「李花春開逢暖陽，真情摯愛首插秧…情深似海永纏綿…」，阿國憤而對阿春提告求償200萬元。

法院審理，阿國指控，原本以為妻子只是與他沒話聊，但後來每天超過半夜12時晚歸，還常擱置家務不處理，並以各種理由推託房事，甚至以要開店賺錢為由，悍然拒絕出遊的邀請。

2023年5月某日深夜李女洗澡時，她的手機螢幕亮起，密集的訊息、照片傳來，他好奇拿起來看，竟發現李女與阿春偷腥，阿國曾嘗試聯繫阿春不要再與李女聯繫，更多次與李女長談，希望她回歸家庭，但他們仍熱線不斷，且將2人交往美化為兄妹之情。

阿國還出示照片當證據，有他們去各景點約會遊玩，互動如熱戀情侶，還有各種親密、猥褻、逾矩的拍照姿勢。阿國再拿他們的LINE對話為證，常以詩詞互訴衷情，阿春傳訊：「李花春開逢暖陽，真情摯愛首插秧，春臨大地紫金香，情深似海永纏綿，生生世世妤一人，山盟海誓可問天，比冀天涯共嬋娟」。

阿國表示，經過解讀後，其中「李花」指李女性器官，「春開」紙阿春開啟、打開，「逢」指遭逢，「暖陽」意指阿國的性器官，還將李女性器官比喻為田、大地，阿春的陽具比喻為秧，「首插秧」意指雙方第一次發生性行為，「春臨大地」意指發生性行為。

阿春則辯稱，全部都只是阿國看圖說故事，光憑幾張照片，斷定他與李女有肌膚性行為，一切都只是憑空想像，如果擺姿勢照相即可當證據，21世紀的今天不愧為笑話1則。而打油詩是他認李女為女兒，才會即興寫的，阿國將打油詩硬牽扯為性器官，無法證明2人開房間，他70歲就已無性能力，不信可指定任何醫療院所檢驗，難道已無性行為能力之人會去跟異性通姦？

法官認，阿國以打油詩認定2人曾合意性行為，難認可採。經查，2人交往顯已逾越一般男女，並有雙方合照可證，其中有許多親暱擁抱、環抱、牽手、親吻或阿春個人洗澡等照片，甚至阿春曾將手直接深入李女上衣內。

法官審酌，兩造之身分、地位、財產狀況、阿春所為侵害程度，及對阿國精神造成的痛苦程度等。日前依法宣判，阿國得請求阿春賠償精神慰撫金，以30萬元為適當。可上訴。