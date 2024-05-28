台股持續往上衝，昨（27日）在大型權值股強勢表態之下，刷新盤中與收盤新高，聯發科盤中一度亮燈漲停，台積電也在盤中將歷史天價推高至878元，台股今（28日）以21812.20點開出，隨後上漲逾70點，觸及21892.90點，再創盤中新高，接近22000點大關，權值股台積電回檔下跌2元，觸及867元，聯發科漲20元，觸及1305元，上漲逾1%。

台北國際電腦展下周登場，黃仁勳已低調來台，帶動台股AI族群大漲，台股昨（27日）盤中觸及21871點，終場上漲238.43點，收在21803.77點，再創盤中與收盤新高，成交值為4881.59億。三大法人同步買超，合計買超124.11億。自營商買超69.17億，投信買超21.03億，外資及陸資買超33.91億。

美股周一（27日）因「陣亡將士紀念日」休市一天。外界高度關注台股後市，工商時報報導，凱基投顧董事長朱晏民表示，AI概念股再度成為近期電子股盤面主軸，電子成交比重返7成，且量能緩步擴增並在控制中，因此看好台股短多延續。