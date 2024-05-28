英特爾執行長季辛格(Pat Gelsinger)6月4日將在台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)發表主題演講，財信傳媒董事長謝金河在臉書撰文指出，英特爾（Intel）今年股價慘跌36%，但這段期間全球半導體股紛紛大漲，台積電ADR從104漲到160美元，漲幅53.85%，輝達更大漲127%，英特爾單獨向後退，問題當然不單純。

謝金河表示，英特爾執行長季辛格是天才推銷員，他樂於接受媒體訪問，不停地對外放話，他2021年剛上任不久即接受CBS主播Lesley Rene Stahl的60分鐘時事節目專訪，他揚言要在5年內打敗三星，並且超越台積電；他也經常放話，表示半導體供應鏈不能集中在台灣，全球先進半導體製造基地，要有一半在歐美。

謝金河提到，季辛格在半導體產業的聲量，簡直就是超級巨星，英特爾在全球半導體產業定位無疑是美國全力扶持的大阿哥，英特爾拿到的國家補貼優於任何企業，這次晶片法案，英特爾拿到最多補貼，但是英特爾經歴數季虧損才轉盈，最難堪的是全球半導體股大漲，費城半導體指數也創下5255.64的歷史新高紀錄，英特爾卻獨自往下走。

「過去30年來，英特爾有很長的時間都是全球半導體產業的老大」，謝金河說，過去超微被英特爾壓著打，2012年超微最慘跌到1.81美元，2016年只有1.61美元，市值26億美元，超微市值最慘只有英特爾的1%，直到蘇姿丰擔任董事長，才扭轉劣勢。

謝金河進一步指出，今年AI改變了半導體產業生態，輝達以2.619兆美元躍升龍頭，台積電8299億美元居次，AVGO以6524億美元排第三，ASML以3820億美元第四，然後才是三星，再往下是超微、高通、德州儀器、美光，這一路排下來，都沒有看到英特爾，一直到第十名的位置才看到英特爾，跌到30.72美元，市值剩下1307.75億美元。

謝金河文末總結，過去英特爾市值曾經是台積電ADR的數倍，超微碰上英特爾更是天地之別，現在英特爾市值剩下超微的一半，英特爾市值只有台積電的15%，全球大型半導體企業市值，英特爾只能排在第10名，這是非常不可思議的事！「大船殞落，季辛格是否還能自在，到處放話？看起來英特爾的股東也會站出來說話」。