立法院今（28）日院會將續審國會改革法案、力拚三讀，多個公民團體今再次號召民眾上街抗議，「青鳥行動」繼續延燒，民進黨團總召柯建銘日前還喊話「青鳥飛進議場」。國民黨立委羅智強表示，民進黨的劇本就是要群眾衝立法院，若因為警察保衛立法院導致流血衝突，就指控立法院長韓國瑜和警察涉犯殺人罪、要辦韓國瑜，若群眾衝進去就癱瘓國會；他批此舉是總統賴清德實現帝制。

立法院院會近期審議國會改革法案，場外有群眾抗議，24日號稱十萬人到場。民進黨團總召柯建銘也喊話，「28日是最關鍵一天，大家要站出來，青鳥飛進議場，讓藍白看看人民真實力量」。

羅智強昨在中視政論節目《庶民大頭家》表示，民進黨不只瘋到反對過去民進黨版本的國會改革，甚至還反對現在民進黨自己的提案，更瘋狂的是民進黨居然還要「號召青鳥飛進立法院」，現在執政的是民進黨，當家鬧事、血濺國會都不夠嗎？

羅智強分析民進黨盤算，若是動員警察保衛立法院就會發生衝突，衝突就會流血，流血就指控警察打學生！但若是不保衛立法院，群眾衝進立法院就會癱瘓國會，賴清德就獨裁做皇帝了。

羅智強也指出太陽花學運時，衝進立法院的學生都沒事，但是警察卻被追究責任，「民進黨如今若號召群眾衝進議會，不就是要為難警察嗎？一旦衝突有流血，不就是要告警察殺人罪、告韓國瑜殺人罪嗎？」

羅智強也嗆說，民進黨之所以當家敢鬧事，就是因為群眾若衝不進立法院，就指控韓國瑜殺人罪，接下來就辦韓國瑜；若衝進來，國會從此不見，賴清德就變成袁世凱第二，當場實現帝制。