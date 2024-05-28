鋒面今天來到台灣上空，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，昨半夜北部外海的閃電秀相當精彩，白天是這波鋒面雨最大時刻，目前上午鋒面到桃園一帶，持續南下中，西半部大雷雨持續，尤其台中到高雄即將再一波較強雨勢，注意瞬間大雨、雷擊。

台灣颱風論壇今早在臉書指出，半夜北部外海的閃電秀相當精彩，從雷達回波與地面測站風場的疊圖觀察，鋒面目前上午大概來到桃園一帶，持續南下中。西部地區大雷雨持續，尤其台中到高雄即將再一波較強雨勢，並示警今天白天是這波鋒面雨最大時刻，請注意瞬間大雨、雷擊，低窪處小心淹水，尤其沿海地區的雨勢較為猛烈，大家上班上課出門要多加留意。

另外，台灣颱風論壇指出，預估深夜鋒面就會逐漸南移到南部，北部降雨漸漸趨緩，中部、南部、東部仍有雷陣雨機會。

氣象署也表示，今天鋒面通過，各地出現短暫陣雨或雷雨的機率都高，其中西半部及東北部降雨範圍較廣，上半天是雨勢最明顯的時候，西半部地區容易出現大雨甚至局部短延時豪雨，下午雨勢趨緩。