芯鼎表示，此設計委託案將結合策略夥伴先進的立體視覺及AI引擎與芯鼎的影像處理系統晶片平臺，包括ThetaEye AI影像信號處理(AI-ISP) 矽智財IP，及所有AI影像處理壓縮與通訊傳輸儲存顯示等系統運作功能模塊。本案中芯鼎以所擅長的ISP技術方案與過去成功經驗，獲得客戶青睞，並在多個世界頂級競爭者中脫穎而出，正式跨入訂製化ASIC設計服務領域。

芯鼎執行長羅海槎表示，本次與日本領先的AI方案商夥伴展開客製化ASIC設計合作，這是芯鼎首個客製化設計委託案，也是芯鼎重要里程碑，不僅代表著芯鼎技術的創新與突破，更代表芯鼎正式進入ISP的ASIC設計服務領域，增加未來營運成長動能。這將使芯鼎內含ThetaEye AI技術的 ISP Solution SoC平臺與其先進的AI引擎融合，產生更強大的AI影像處理解決方案，為機器人、無人機、安全監控、工業檢測、及行車相關應用帶來更多創新和價值。

目前芯鼎亦與多個客戶進行客製化系統晶片方案平臺設計服務的討論，開拓ThetaEye AI晶片設計服務業務的發展。