前北市警大同分局寧夏派出所所長葉育忻，被控與「台版柬埔寨」主嫌杜承哲勾結，洩漏詐欺案件偵辦進度給杜，收取200萬現金、賓士車以及虛擬幣109萬餘元賄款，葉自去年5月遭羈押至今，士林地院日前開庭，葉的律師稱，就連橋頭地院法官都可以交保，希望給予葉交保機會，合議庭裁定葉自5月30日起第5次延押2個月。

士院因葉第4次延押期限將屆滿，5月22日開延押庭，葉稱他在羈押期間，已深刻反省自身過錯，並坦承犯罪事實，避免法官在訴訟上的負擔，希望不要繼續羈押。

葉的律師則稱，葉本身也是執法人員，深知法官工作壓力，為免造成法官負擔，都已清楚交代犯罪過程，而且，全案已辯論終結，沒有串證的可能，以及葉的財力也不足以逃亡，未來要面對很長的刑期，葉早有心理準備。

律師更稱，葉被羈押1年多，為體恤法院工作壓力，沒有尋求救濟管道，他多次要求葉配合法院審理，像是昭然法官墜樓，身為辯護人也感到於心不忍，請法官考量橋頭地院法官石育恩、詐團律師業已交保在外，希望考量葉的涉案情節，給予交保機會。

合議庭認為，葉對於案情供述反覆，犯罪嫌疑仍屬重大，加上其涉犯最輕本刑有期徒刑10年以上之重罪，並可加重其刑至2分之1，可預期如判決有罪確定則應執行刑期甚長，依據趨吉避凶基本人性，仍有相當理由足認被告為規避重刑而逃亡之可能性甚高，仍有羈押原因。

縱使本案已辯論終結且宣判在即，因檢察官及被告於判決後均可上訴，若僅命被告具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，均不足以確保後續審判、執行程序之順利進行，被告羈押必要性仍然存在，自5月30日起延長羈押2月。