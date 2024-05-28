澎湃新聞28 日報導，上海27日晚發布一系列房產新政：非滬籍社保年限調整為3年，首套房首付比例降至20％，非滬籍單身可購外環內二手房，離異購房合併計算住房套數規定取消，二孩以上家庭可增購一套住房。業者表示遠超預期，並稱這一晚是「上海樓市不眠之夜」。如此大幅度的政策調整，上海房產銷售和仲介人員。無一例外，新政出台之後第一件事，就是聯繫手裡積存客戶資源，釋放政策帶來吸引力。

新政力度之大，即使同在業內也會抓到不一樣的關注點。他們有人在意多孩家庭的購買意願，有人覺得非滬籍單身的剛需人群會抓緊上車，也有人覺得離婚和贈與的政策變化帶來了新的可能。

相對一致的看法是，新政對於剛需人群的影響會比較大，但市場究竟如何反應，還需要一定時間來觀察。

思信好房程店長表示：已馬上打電話給家裡有二寶三寶的，預計房產成交量能上漲。

從貸款利率、個人公積金、限購等方面來看，新政都是非常利多。這兩年房地產市場不太景氣，但這個新政出來，估計最近，至少到六月底，成交量應該不會差，上海的房產成交量肯定會上浮。

某房產仲介銷售管理人員說：短期內房價應該比較穩定，二手房市場成交量有望上漲20％。

某建案銷售人員稱：離婚和贈與政策的調整，提供了更多可能。新政出了，會根據之前瞭解的客戶情況，聯繫一些之前因為社保差一年半年沒有購房資格的，或者是首付有一些缺口的、擔心月供的，新政出來之後其實他們也是可以過來買的。這邊新政出台之後有認購意願的，大概就有將近十個客戶。

從整個政策面來看，非滬籍單身可以在上海的外環內買二手房，會促進整個市中心區域二手房的成交。貸款額度和利率的調整，也使得貸款這部分的壓力降了很多，其實是極大地推動整個房地產市場的活躍度，也會增加一些購房的客戶存量。

在上海的房地產市場，很多剛需客戶其實還是持幣待購，在做觀望。那麼現在無論從利率方面，還是首付比例方面，整個政策其實都在歷史最划算的一個範圍，所以現在買房還是比較恰當的時機。

新政最大的一個變化，是取消了離異購房合併計算住房套數的規定，且已贈與住房不再計入贈與人擁有住房套數。這也是放開了一個口子。對一些房子比較多的人來說，也是變相地放開了一部分限購。當然這需要一個階段，市場才會體現出成交量的激增。

首套房的首付比例調整到20％，對於很剛需的客戶會有作用，但是對於整體面上的影響不會特別大，很多客戶貸款都不會把槓桿拉得很滿。但是有一些客戶想在上海置業，或者有買婚房的需求，就會急著上車，手上預算可能就是差首付，貸款後續能夠承擔，新政對於這類比較集中的小部分人群會有一定促進作用。

整體上會有一個緩衝期，如果市場回響大的話，應該會體現在半個月到一個月之後。而且現在政策剛落地，銀行各方面的細則還沒出來，大家也需要一個解讀政策的時間。市場反應要再等等，看接下來這個月的成交量情況。