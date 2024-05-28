賴清德總統就職演說滿意度最新民調出爐。曾薏蘋截圖

台灣民意基金會今公布最新民調，五成一滿意賴清德總統發表就職演說的內容，另也有三成表示「沒意見」或不知道；若以年齡層分析，呈現「年長者熱，年輕人冷」的情形。

最新民調顯示，國人對賴清德就職演說整體表現的反應，22.7％非常滿意，28.6％還算滿意，10.6％不太 滿意，8.3％一點也不滿意，16.8％沒意見，13.1％不知道、拒答。換句話說，五成一大體上滿意，一 成九不滿意、有三成國人對賴總統就職演說沒意見或不知道。

游盈隆說，這項發現 傳達了一個訊息，那就是，賴總統就職演說贏得過半數國人掌聲，算是一個還不錯的開始。

進一步分析，游盈隆說，從年齡層看，年長者熱，年輕人冷。20-24 歲三成一滿意，二成九不滿意，四成沒意見、不知道；25-34 歲，四成滿意，二成三不滿意，三成七沒意見、不知道；35-44 歲四成九滿意，一成三不滿意，三成八沒意見、不知道。

至於45-54 歲，五成四滿意，一 成六不滿意，三成沒意見、不知道；55-64 歲，四成九滿意，二成七不滿意，二成四沒意見、不知道；65 歲及以上，六成六滿意，一成四不滿意，二成沒意見、不知道。

從教育背景看，教育程度越高，反應沒那麼熱烈。大學及以上教育程度者，四成七滿意，二成不滿意，三成三沒意見、不知道；專科三成七滿意，三成二不滿意，三成一沒意見、不知道；高中／高職五成四滿意，一成九不滿意，二成七沒意見、不知道；初中／國中六成二滿意，一成二不滿意，二成六沒意見、不知道;小學及以下，六成四滿意，8.9％不滿意，二成七沒意見、不知道。

從政黨傾向看，他說，民進黨支持者八成五滿意，1.1％不滿意，一成四沒意見、不知道；國民黨二成五滿意，四成三 不滿意，三成二沒意見、不知道；民眾黨二成四滿意，三成六不滿意，四成一 沒意見、不知道；中性選民三成七滿意，一成三不滿意，五成沒意見、不知道。

至於國人對「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的態度，43.2％非常同意，31.1％還算同意，9.6％不太同意，6.5％一點也不同意，7％沒意見，2.5％不知道、拒答。

從政黨支持傾向看，民進黨與民眾黨支持者皆一面倒同意，國民黨支持者則嚴重分歧，呈現同意與不同意旗鼓相當的現象。 民進黨支持者中九成三同意，0.8％不同意；國民黨45.4％同意，45.7％不同意；民眾黨七成九同意，二成不同意；中性選民六成三 同意，一成四不同意。

游盈隆表示，顯示「中華民國與中華人民共和國互不 隸屬」的說法，在台灣是跨性別、跨世代、跨教育程度、跨職業類別、跨階級、跨地理區域的普遍認知。

關於賴清德說「讓台灣成為國際上令人尊敬的國家」，44.2％非常贊成，35.5％還算 贊成，8.8％不太贊成，4.2％一點也不贊成，6.9％沒意見，0.5％不知道、拒答。換句話說，高達八成的人贊成，一成三反對。他說，賴清德就職演說無意中帶動台灣意識空前狂飆，間接暴露台灣是絕大多數國人 「想像的命運共同體」。

民調訪問期間為 2024 年 5 月 20-22 日，對象以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話 70％，手機 30％。有效樣本 1077 人，市話 757 人，手機 320 人，抽樣誤差在 95％信 心水準下約正負 2.99 個百分點。