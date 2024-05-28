新竹縣竹東分局新城派出所今天（28日）凌晨驚傳槍響，25歲的林姓所長被發現倒臥辦公桌前，頭部中彈當場身亡，偵查隊值日小隊緊急趕赴現場了解情況，初步勘查並無外力介如及他殺嫌疑，警方正透過手機等相關通聯記錄，以及通訊軟體對話內容，調查釐清死亡原因，林姓所長遺體已移至殯儀館冰存。

新竹縣警察局勤指中心今天凌晨2時半，接獲高雄市110轉報，報案人指稱新城所林姓所長意圖尋短，勤指立即以電話聯繫黃姓副所長前往查看。不料，黃姓副所長下樓查看時，竟在所長辦公室發現所長已經頭部中彈、倒臥辦公桌前，失去生命跡象。

竹東分局接獲黃姓副所長回報後，立即由分局長吳學安率偵查隊值日小隊赴現場了解情況，初步勘查並無他殺嫌疑。

據了解，林姓所長今年25歲，2019年警專36期刑事科畢業，樂觀進取，人際關係良好，風評極佳。分局同仁透露，林姓所長因平時工作表現積極，年紀輕輕就擔任副所長，後被提拔為所長。就任後多次偵破地方違法傾倒廢棄物、竊盜案等刑案，同仁不捨表示，「很優秀的所長，不捨這麼陽光的年輕人離去。」

竹東分局表示，林姓所長突傳出不幸，同仁皆感到意外、不捨與遺憾，並全力協助家屬辦理後續事宜，分局也正透過手機相關通聯記錄及通訊軟體對話內容，調查釐清死亡原因。

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