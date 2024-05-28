道奇球星大谷翔平經過兩次手肘韌帶手術，今年開季之後已開始練投，現在進步到60呎的距離（完整投手丘距離為60.5呎，18.44公尺），球速達到80英里（時速128.7公里）。大谷說：「通常投60至70球，持續增加投球數和距離，看看如何進展下去，我不確定還要多久，但這就是有進步。」

儘管「一刀流」大谷也相當厲害，但他是真的喜歡投球，「我想每一位先發投手都會在擔任先發的比賽有些獨特的緊張感，某種意義上我懷念那種氛圍，現在我就是完全專注在每天的進展。」大谷的腳程也很快，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今年春訓就與他談論過，開綠燈讓他盡量盜壘，「我完全支持他拿出更多侵略性，選擇正確的時機進佔二壘或三壘。」

近來苦吞5連敗的道奇，本季首度在系列賽遭到橫掃（對手紅人），他們前一次6連敗是在2019年4月。美媒分析道奇的團隊打擊火力是國聯之冠，包括68轟、總攻擊指數0.759，但是過於集中在前三棒貝茲（Mookie Betts）、大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman），後段棒次缺乏穩定輸出，表現較好的反而是新秀帕荷斯（Andy Pages）。

道奇接下來對手是戰績不佳的紐約大都會，28日由於當地天候問題取消，改在29日打雙重賽。大都會前一場打贏巨人，中止最近的5連敗。