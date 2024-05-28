外媒取得國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, IAEA）的機密報告，報告顯示伊朗進一步提升濃縮鈾庫存量，並且已經接近「武器級」水準。伊朗此舉意在升級對國際社會施壓，撤銷對伊朗經濟的制裁，國際原子能總署署長葛羅西先前才警告，伊朗「接近武器級水準」的濃縮鈾存量已足以製造「好幾枚」核彈。

伊朗持續提升「武器級」濃縮鈾存量。

美聯社報導，美聯社取得國際原子能總署昨（27）日完成的機密報告，顯示截至11日，伊朗境內純度達60％的濃縮鈾庫存已達142.1公斤，較2月報告的庫存量增加了20.6公斤。

根據國際原子能總署定義，若有42公斤純度達60％的濃縮鈾，理論上就能製造1件原子武器，只要這些濃縮鈾進一步提煉至90％純度。

報告指出，截至11日，伊朗一共有6201.3公斤的濃縮鈾庫存，較2月增加了675.8公斤。

美國前總統川普2018年單方面退出伊朗與6大國簽訂、通稱為「伊朗核子協議」的聯合全面行動方案（Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA）後，伊朗便快速展開濃縮鈾計畫。該協議原本只允許伊朗將濃縮鈾純度提煉至3.67％，並且只能維持300公斤存量，同時只能使用非常基本的IR-1離心機，伊朗也同意限制濃縮鈾純度至可用於核能發電，以換取國際解除經濟制裁，同時讓聯合國觀察員監督計畫。

伊朗堅稱，核子計畫是用於和平目的，不過國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）先前警告，伊朗「接近武器級水準」的濃縮鈾存量已足以製造「好幾枚」核彈。