立法院今（28）日將續審國會改革相關草案，親綠民團預告將再集結立法院外抗爭，不過行政院長卓榮泰昨表示，希望行政、立法兩院平順互動，讓群眾不要集結。對此，作家漂浪島嶼則列出桌榮泰喊話別集結的3大可能原因。

國會改革法案今將拚三讀，民團與抗議群眾撂話「再聚街頭」，綠委更號召「青鳥飛進立法院」。然而，針對卓榮泰在對決前夕喊話別聚集，讓青鳥失翼，群眾搞不清到底去是不去，漂浪島嶼昨發文提到3大可能原因。

漂浪島嶼首先認為是「切割責任」，藍白若不願釋出善意，重啟撤案討論大門，一旦觸怒群眾形成衝突，政院已兩相勸告，事先要求冷靜，再有衝突，絕非政府鼓動。第二是「預防失控」，大量聚集的群眾組織多元，在三讀最後時刻，部分群眾不耐靜態等候，已有青鳥變火鳥的絕決，參與份子複雜，場面已非單純能受控。漂浪島嶼認為，若衝入立院，落入當家鬧事的譏諷，政府形象大傷，最後若不幸要出動警察驅離，變自己人打自己人的悲劇，反挫支持者心靈，更得不償失。

最後一點，漂浪島嶼認為是「避免自批」，總統賴清德體諒明星「認同中國」的談話，已經在群眾內有所反彈，一旦528不滿聲浪高漲，形成挑戰總統的批鬥大會，打擊信賴中央，或是強烈辱罵親中明星，引發年輕粉絲反彈，都是變調反噬的危機。

綜合上述分析，漂浪島嶼直言，運動有其不可控制性，期盼不衝撞成為造勢大會，化為未來選票，但是在諸多變化因素下，青鳥會變猛禽，回頭反撲大本營。