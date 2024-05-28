立法院今（28）日院會將繼續審查國會改革法案，儘管行政院長卓榮泰表態希望群眾不要集結，但經濟民主連合等多個公民團體今再次號召民眾，聚集立法院外抗議，全台15縣市也響應「528全台青鳥行動」。上午雖遇下雨，濟南路主舞台前仍陸續坐滿，午後天空放晴，人潮湧入，主辦單位在下午1點多宣布現場突破5000人。藝人楊烈也現身助講。

立法院自17日院會起，連續幾次院會皆在審議國會改革法案，多個民團也都號召群眾聚集立法院外抗議，24日更號稱聚集十萬人上街。行政院長卓榮泰昨率先表態，希望行政、立法兩院平順互動，「會再努力看看，是不是群眾不要集結」，也盼立法院有善意回應。

藍白陣營28日力拼國會改革相關法案三讀通過，大批民眾一早就前往立法院外陳情抗議。（范揚光攝）

台灣公民陣線，經濟民主連合與公投護台灣聯盟等超過五十個合辦團體，今（28）日上午九點開始，也將在立法院外號召群眾集結，相較於21、24日兩次活動，主舞台都架設在青島東路人行天橋下，今日的主舞台，將改到路寬較寬的濟南路康園餐廳前，青島東路上也會設置次舞台，另在中山南路則同樣架設有機動舞台同步轉播。「528全台青鳥行動」也在全台多個縣市遍地開花。

藍白陣營28日力拼國會改革相關法案三讀通過，大批民眾一早就前往立法院外陳情抗議。（范揚光攝）

今上午天氣不穩定，但一早就有許多民眾冒雨到現場抗議，濟南路主舞台也陸續做滿，午後天空逐漸放晴，人潮持續湧入現場，下午一時許，主辦單位宣布已經突破5000人到場。現場稍早也發放向日葵及香水百合給抗議群眾。

藝人楊烈今也現身短講，喊話要讓立委聽到，要退回黑箱作業，這是非法法案，無論如何都要保護民主。另外，「白狼」張安樂的座車也一度現身會場周邊，警方持續加強維安。

此次民團表達的訴求，包括「國會改革不應破壞權力分立，不應侵害人民權益；退回國會三法，由委員會重審，違法議事錄不予承認。拒絕立院變人大，抗議藍白沒收民主。委員會應實質討論各黨提案：停止濫用逕付二讀、全案保留、封殺提案、散會動議；沒有討論，不是民主；全案保留，等於沒審；封殺提案，威權復辟」等，盼阻止國會濫權法案三讀。