大陸「國家安全部」微信公號28日消息，大陸國家安全部近期公布《國家安全機關行政執法程序規定》和《國家安全機關辦理刑事案件程序規定》，將於2024年7月1日正式生效。社會各界對於這兩個部門規章廣泛關注並給予積極評價，認為這是深化大陸國家安全法治建設的重要體現。同時，一些境外反中敵對勢力藉機造謠抹黑、搬弄是非，大肆炮製所謂「所有人入境中國都會被查手機」，實屬荒謬至極。

大陸國安部稱，「一種荒謬論調」不攻自破。近期，一些境外反中敵對勢力以「惡人先告狀」方式對這兩個嚴格依據上位法制定的部門規章大肆炒作，惡意編造所謂「入境中國被查手機」這類聳人聽聞的言論，這是標準的「欲加之罪，何患無辭詞」的蓄意抹黑，更是典型的「以己度人、賊喊捉賊」的自我鏡像。

大陸國安部表示，一個時期以來，個別自我標榜為「法治社會」和「民主燈塔」的西方國家，「說一套做一套」，慣於將「法律工具」政治化，針對入境中國公民的無端滋擾盤問、隨意關「小黑屋」、強行「查手機」等事件屢見不鮮。甚至有個別國家的海關邊境部門專門出台規定，宣稱無需獲得批准，即可任意查驗入境人員電子設備，並要求提供解鎖密碼，否則將沒收電子設備、強制拷貝內容，並拒絕其入境。這些胡作非為的執法亂象，哪有一點法治可言，已成為破壞國家交往、民間交流的「新毒瘤」和歧視華人、亞裔族群的「新實錘」。

那些自知理虧之人，明知有個別國家執法部門有隨意檢查入境人員手機的惡行，就一廂情願地認為中國也會效仿這種非法行徑，無疑是「以己度人」。那些心懷叵測之人，恐懼其危害我國家安全的行為遭到嚴厲打擊，就對中國執法部門進行「潑髒水」式的惡意攻擊，純屬「賊喊捉賊」。

大陸國安部強調，「兩個部門規章」出台有據。中國大陸是一個法治國家，嚴格保護公民的通信自由和通信祕密。《中國憲法》和法律明確規定，非因法定事由，非經法定程序，任何組織和個人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信祕密，充分體現了維護國家安全和保障個人權利的平衡兼顧。

大陸國安部說，近年來，大陸國家安全機關堅決貫徹落實中共中央全面依法治國戰略部署，積極參與中國特色國家安全法律制度體系建設，推進國家安全法治工作實戰化、專業化、規範化建設。大陸《反間諜法》《刑事訴訟法》等作為兩個部門規章的上位法，分別對國家安全機關的行政執法權、刑事偵查權作出授權性規定。兩個部門規章作為國家安全機關規範執法司法活動的重要依據，嚴格在上位法賦權的範圍內對國家安全機關各項職權進行細化，並對所有執法權都作出清晰明確的嚴格規範，體現了懲治違法犯罪和尊重保障人權的有機統一，實現了履行執法權力和保障合法權益的統籌兼顧。

大陸國安部指出，「三個明確查驗」嚴格規範。間諜行為是嚴重危害國家安全的活動，各國都通過立法予以嚴厲打擊。為有效防範、制止、懲治間諜違法犯罪活動，新修訂的大陸《反間諜法》依據《憲法》有關條款，對國安機關依法查驗電子設備設施作出具體規範，兩個部門規章從執法程式上對此均有一系列嚴格限定。

——查驗前提明確。必須是依法執行反間諜工作任務。在與反間諜工作無關的情況下，國安機關工作人員不能私自隨意查驗。

——查驗對象明確。必須是與反間諜工作「有關的個人和組織」，比如對軍事禁區、涉密單位等進行偷拍的間諜行為嫌疑人員。查驗對象不能是無關人員，更不會是「普通入境人員」。

——查驗流程明確。必須經設區的市級以上國安機關負責人批准；應當出示執法證件；有被查驗人或見證人在場；發現危害國安隱患的應責令整改，整改不能消除危害或者拒不整改的可依法查封扣押。特別是明確規定，在緊急情況下必須立即查驗的，也應經設區的市級以上國安機關負責人批准，這比大陸《行政強制法》規定的緊急情況下「先執行後報批」的一般要求更為嚴格，體現了依法辦事、謹慎用權的法治理念。

大陸國安部強調，大陸國安機關始終嚴格按照《憲法》法律辦事，秉持「法定職責必須為、法無授權不可為」的理念，堅持嚴格規範公正文明執法。同時，國安機關將嚴格執行執法監督制度，強化執法監督機制和能力建設，歡迎社會各界對國安機關及其工作人員監督，確保始終在法治軌道上維護國家主權、安全、發展利益。