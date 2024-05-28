後壁區農會總幹事林怡歆擔心如果這幾天大雨持續，倒伏情形預料會更多。（張毓翎攝）

台南一期水稻收割近尾聲，沒想到卻碰上雨勢侵襲，零星田區倒伏嚴重，後壁區農會總幹事林怡歆表示，倒伏主要原因跟稻米品種、田間管理方式有關，擔心如果這幾天大雨持續，接近成熟的田區，因稻穗較重，倒伏情形預料會更多。

台南後壁、白河一帶是嘉南平原水稻大產區，一期作每年大約6月上旬收割，但適逢梅雨季節，受到大雨侵襲機率高，從昨天開始有零星稻田出現倒伏，景象有如被龍捲風席捲，稻作倒成一片，農民深怕作物泡在水裡太久發芽，心血全白費。

林怡歆表示，有些稻米品種特性較易倒伏，如台農84號、台南16號，遇到強風大雨就很容易倒下，另外肥培管理不良也可能是原因之一，但是只要雨勢持續，割稻機就無法下田搶收，農民只能等放晴，稻穀若接近成熟，就可以趕快收割。

林怡歆說，如果稻穀還很「青」、尚未轉黃，建議不要收割，由於公糧收購有品質要求，若溼稻穀未熟粒超過17％及含水率超過32％，公糧不收購，請農民切勿青割、搶割，以免功虧一簣。