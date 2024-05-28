周一泛歐Stoxx 600指數收盤上漲1.64點或0.32%，為522.21點，距離本月初創下的歷史新高仍不遠。

歐洲央行政策官員表示，隨著通膨減速，歐洲央行有降息空間，然而即使行進方向已經明朗，但在放鬆政策上必須花些時間。

Erste Group分析師Rainer Singer說：「數據結果如何還有待觀察。然而環境似乎顯示，歐元區和美國的通膨壓力都將緩解」。「歐洲央行很可能在6月降息。聯準會則還沒有做好準備」。

周一整個歐洲大陸的政府債券殖利率都有所放緩，基準的10年期國債殖利率上揚至2.547%。

本周的焦點是將於周五公佈的歐元區5月消費者物價指數(CPI)。德國、西班牙和法國的個別通膨指數也將於本周陸續公佈。

定於周五出爐的美國通膨資料(PCE)可以協助交易員評估聯準會今年可能降息的時間點和次數。

由於美國和英國股市周一休市，導致交易量減少。

歐股多數板塊走高，公用事業股領漲1.1%，汽車股上漲1%。

一項調查顯示，德國五月企業信心停滯不前，沒有達到預期的好轉。德國DAX指數收漲0.4%。

在個股表現上，阿爾斯通(Alstom)上漲5.6%，至19.73歐元；此前該火車製造商制定了10億歐元(約合10.8億美元)配股條款，作為修補財務狀況更廣泛行動的一部分。

挪威鮭魚生產商P/F Bakkafrost在A-19 Vagur養殖場發現ISA病毒之後，股價大跌2.5%。