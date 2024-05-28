彰化一名男子阿銘（化名）與妻子婚後幸福美滿，但對方後來取得身份證後態度大變，多年間經常外出在外不回，甚至自己癱瘓在床也不曾照料。然而妻子不僅數次情緒勒索要求公公幫忙還債，後來突然懷孕產女孩要帶回家報戶口，阿銘憤而提起告訴。彰化地院審理，判准雙方離婚。

判決指出，阿銘於2001年5月31日與妻子結婚，婚後感情還算融洽。不過時隔七年，妻子取得我國身份證後態度大為轉變，平常不在家中且不知去向，期間雖有幾次返回，但通常僅待幾個小時。

2011年，阿銘因腦動脈瘤破裂合併蜘蛛膜下腔出血，意識不清，四肢僵硬須長期臥床，完全喪失行動能力，對於生活日常無法自理，妻子知悉後卻不願返家照顧。然而阿銘臥病在床，妻子突然返家，稱自己用他的精子人工受孕而生下一名女兒，並要求報戶口。

對此，阿銘主張，他癱瘓期間未曾與妻子同床共眠，更不可能發生夫妻性關係，顯見孩子並非自己親生，自覺遭受欺騙後憤而提出告訴。阿銘的父親則稱，媳婦過去曾在外面欠下債務，若不幫忙拿錢還債就會被抓去賣淫；出於同情，父親分別兩次匯款萬元進入對方的帳戶裡。

彰化地院審理，審酌阿銘的妻子取得我國身份證後離家出走，長期毫無音訊，期間雖曾數次返家，但僅待幾小時就離開，而丈夫癱瘓期間也不曾有過一次在床前照料，顯見彼此之間的互信、互愛、互諒基礎已失，夫妻關係已名存實亡，判准離婚。