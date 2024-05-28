聯合國國際原子能總署（IAEA）27日發布的2份機密報告顯示，伊朗的鈾濃縮庫存量「正穩步」接近製造核彈級別。與此同時，旨在促進伊朗與聯合國核監督機構合作的討論卻陷入停滯。

IAEA在伊朗面臨重重困難，IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）去年在一份合作「聯合聲明」中所承諾的事項只實施一小部分。

路透看到的2份IAEA向成員國提交的報告之一稱，「過去一年，在執行2023年3月4日聯合聲明方面沒有取得任何進展」。

葛羅西本月前往伊朗與伊朗官員舉行會談，旨在改善與伊朗的合作和IAEA的監督措施。 但伊朗總統萊希上週在直升機墜毀事故中喪生後，IAEA與伊朗的後續談判就陷入停滯。第一份報告說，葛羅西「呼籲伊朗新領導層繼續高層對話，並確保5月6日至7日的技術交流得以開展」。

IAEA的35個成員上一次通過一項針對伊朗的決議，命令伊朗緊急配合IAEA對3個未申報設施發現鈾顆粒進行的多年調查，如今已事隔18個月。雖然未申報發現鈾顆粒設施的數量已減少至2個，但伊朗仍未為鈾顆粒痕跡提供任何解釋。

報告稱，葛羅西「對於這些安全保障問題尚未得到解決感到遺憾」。

另一份報告說，伊朗的濃縮鈾純度達到60％，接近武器級所需的約90％。截至5月11日，該季度庫存量增加了20.6公斤，庫存總量達到142.1公斤。伊朗後來把5.9公斤的濃縮鈾稀釋為較低級別的核材料。

這意味著，根據IAEA的標準，伊朗現在大致擁有足夠純度達60％的濃縮鈾。如果進一步提煉，理論上伊朗可以製造3枚核彈，並足夠製造更多較低級別的核武器。

一些外交官披露，法國和英國正在推動在下周的IAEA理事會會議達成一項新的決議，但美國迄今尚未支持該決議。伊朗通常會對此類決議感到憤怒，並採取與核相關的措施作為回應。