日本女星三田寬子曾是80年代當紅偶像，憑藉清純美貌與甜美歌聲，圈粉無數。1991年她與歌舞伎演員中村芝翫結婚，育有3個兒子，但婚後丈夫出軌多達4次，甚至一度傳出夫妻分居。日前她突然在社群曬出衣櫃堆滿胸罩的照片，引發熱議，許多網友擔心她情緒出現問題，紛紛勸她刪文。

照片中可見，衣櫃中堆滿不同款式和花色的胸罩，整面牆塞得滿滿。文中她表示，自從10幾歲時看見義大利佛羅倫斯的夢幻品牌後，便開始收藏內衣，而且每年生日都會送自己一件新內衣做為禮物，而這也逐漸成為一種樂趣。

三田寬子坦承收集內衣的喜好，讓許多網友相當擔心。（圖／翻攝自三田寬子IG）

但三田寬子發文坦承收集內衣的喜好，卻讓網友們看了覺得不太對勁，畢竟胸罩實在太過私密。尤其她丈夫中村芝翫，在今年4月又被拍到第四度出軌，也因此三田寬子曬內衣照的舉動，讓人擔心她的情緒狀況，「喜歡收集內衣的人是有的，但不應該公開。感覺她可能在崩潰，真令人擔心」、「這個人與內衣收藏感覺不太搭。她給人的印象是一直在為丈夫的出軌而苦惱，並且一心做好梨園妻子的感覺」。而沒多久後，三田寬子疑似因外界議論將照片刪除，改分享與兒子的合影。

其實三田寬子在嫁給中村芝翫後，就將重心放在家庭上。因歌舞伎演員在日本地位相當高，加上日本傳統家庭觀念，導致三田寬子婚後過得十分卑微，不僅每天要打理丈夫的生活起居，且為不讓夫家丟臉還要學習歌舞伎知識、茶道、書法等，導致她每天只能睡4小時。而她的付出卻換來丈夫的背叛，甚至丈夫出軌後她還發聲明道歉「自己會好好反思」，讓外界相當心疼她。