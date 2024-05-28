自2020年台灣投資市場進入逐筆交易的時代後，市場成交金額逐步擴增，近期2024年4月19日更創下上市櫃合計8千億的交易量，複雜的應用程式和資訊系統環境，都讓交易品質的難度更高。為確保業務流程能持續滿足客戶需求並維持公司的競爭優勢，透過可全天候監控營運環境效能的AppDynamics解決方案，讓凱基證券在資訊環境變化的挑戰中發揮關鍵作用。

透過AppDynamics的智慧化自動監控與維運，能即時洞察各項應用與服務狀態並及時預防問題發生，滿足凱基證券全天候系統監控需求。在過去，IT需在每個交易日的盤前、盤中與盤後三個時段，固定查看應用系統紀錄，確認交易系統健康度。啟用AppDynamics後，智慧化自動監控與維運的功能每隔15秒就會自動更新一次趨勢圖像分析，搭配精準的監控更能細化到微秒等級。

凱基證券亞太區資訊長黃榮林表示，凱基證券一直致力讓客戶擁有完善舒適的交易體驗，因此交易平台的速度、資料準確性、穩定性以及資訊安全至關重要。過往我們從接獲問題到找尋問題根源，過程需要檢查的環節眾多，至少要30分鐘才能找出癥結點。如今在第一秒鐘就能精確發現問題點並進行修復，確保金融交易運行無虞。

除此之外，透過AppDynamics的可視性(Observability)與AI自動化監控、維運優勢，不論是AP、雲端、地端、應用程式都能在發生問題的第一秒反應，不但可確保系統的穩定度與安全性，也可釋出更多IT人力做更多的創新，開發出更多優質金融數位服務。

思科台灣總經理林岳田表示，數位化的時代，穩定的基礎建設與可視性為企業帶來更大的優勢。思科的全方位解決方案以及強大的夥伴生態圈，為凱基證券帶來能因應快速變化的金融服務，讓他們成功為客戶實現更理想的交易環境，也為內部IT營運人員大大減少以往耗費在系統監控上的時間，進而能更專注在處理客戶需求及更高價值的業務。