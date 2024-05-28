法籍女星艾曼紐琵雅(Emmanuelle Béart)，27年前曾參演首集《不可能的任務》，和男主角湯姆克魯斯（Tom Cruise）有不少曖昧戲份。身為第一代「湯女郎」的她，因為招牌無辜大眼、清純空靈的絕世美貌，在當時擄獲不少影迷的心。沒想到她近來登上坎城影展紅毯時，外貌卻與年輕時相差甚遠，不僅臉上佈滿皺紋，還被說疑似出現「面癱」的狀況。

艾曼紐琵雅日前是以評審團的身分登上坎城影展紅毯，60歲的她身材依舊維持得相當好，幾乎沒有太大改變，不過臉上卻佈滿皺紋及色斑，難逃歲月摧殘。更讓人注意到的，是她右眼及嘴唇貌似無法展露自然表情，疑似出現面癱徵兆，與當年女神般的顏值難以相比。

Emmanuelle Béart是《不可能的任務》的首代「湯女郎」。(圖／達志)

Emmanuelle Béart臉上佈滿皺紋，還疑似出現面癱徵兆。(圖／達志)

根據了解，艾曼紐琵雅在27歲時去整形豐唇，一開始效果的確不錯，但隨著時間流逝她的嘴巴卻越來越奇怪。艾曼紐琵雅曾表示後悔當初的決定，更在2012年公開反對整容，因為手術後遺症巨大，她自己就是一個活生生的案例。

Emmanuelle Béart兩段婚姻皆以離婚收場。(圖／達志)

艾曼紐琵雅的命運卻相當坎坷，不僅兩段婚姻皆以離婚收場，她還曾自爆年幼時遭親人性侵，好在祖母發現異狀，才得以逃出狼爪。如今的她雖然淡出演藝圈多年，不過生活過得多采多姿，而她在歐洲電影圈40多年的成績，也堪稱法國影后級的巨星之一。