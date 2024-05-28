新竹市晴空匯社區大樓26日發生火警，火勢雖快速撲滅，但燃燒管道間電纜產生大量濃煙，在消防隊員盡力搶救下，所有住戶均平安疏散，但有兩名住戶因感覺呼吸不順，前往北榮新竹分院急診，經檢查評估後排除一氧化碳中毒，無大礙，已返家休養。

兩名晴空匯住戶在事發隔天下午，因感覺呼吸不順就診，經過系列檢查，包括一氧化碳血紅素檢測和評估後，排除一氧化碳中毒，無需高壓氧治療，也不需住院觀察。

北榮新竹分院高壓氧治療中心主任蕭年晉表示，火災會造成吸入型熱傷害，包括熱氣吸入氣管造成肺部損傷等，與其他氣體中毒，不可大意，而高壓氧可治療一氧化碳中毒，降低死亡或神經併發症，全民健保也有給付。

蕭年晉表示，北榮新竹分院有新竹縣市唯一的高壓氧艙，可容納12人，服務在地民眾已有25年，可治療的疾病包括潛水夫病、放射線治療後組織損傷壞死、壞死性軟組織感染、骨髓炎、燒燙傷等十餘種，須先由專業醫師整體評估。

目前醫院高壓氧艙使用滿檔，北榮新竹分院表示，如果火災大樓住民有需要，將協調排程，甚或加班額外服務。