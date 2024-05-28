樂團五月天主唱阿信日前在北京鳥巢開唱時，脫口「我們中國人嘛，來北京一定吃烤鴨的」，又說捐900萬人民幣（約4000萬台幣）給泉州，因為「回饋我的家鄉」，引發兩岸網友熱議。26日阿信演出時再度提到，五月天也曾在台灣好幾個城市辦過公益演唱會，捐出約新台幣8千萬。

阿信26日在北京鳥巢演唱會中表示，公益演唱會「Just love it」不只辦在泉州，也在台中、高雄、宜蘭等多座城市演出。接著，他列出五月天的捐款金額，「泉州900萬（人民幣）、高雄1800萬、宜蘭加台中是4700萬，之前在高雄氣爆的時候也捐出1500萬，而且去那邊做了賑災演出，希望那個地方在災難過後，大家都能重新站起來。」以上共計8千萬台幣，再加上花蓮地震時五月天捐出的500萬元，捐給台灣的善款約8500萬。

話鋒一轉，阿信又提到台灣403地震，問台下的觀眾有沒有遇過地震，以及鼓勵他們有機會來台北觀光。阿信緊接著再把話題拉回台灣地震，說東半部像花蓮受創嚴重，希望天災人禍能少一點。而身為音樂人，阿信感到開心且收穫很大的是「能夠和大家一起做一些改變世界的事情，就是我心中覺得最棒的事情。」