據美國之音報導，中共中央對外聯絡部長劉建超5月27日在訪問太平洋島國萬那杜時，會晤了總理夏爾洛·薩爾瓦伊（Charlot Salwai）。中國與美國在南太平洋地區影響力的競爭日益激烈。

據萬那杜總理辦公室在社交媒體上發佈的聲明和照片，劉建超5月26日抵達萬那杜，27日上午會見了薩爾瓦伊，但沒有說明會晤詳細內容。中國官媒新華社則稱，雙方表示將加強共建「一帶一路」等領域合作，推動構建更加緊密的「中國同太平洋島國命運共同體」。

現年60歲的劉建超是中共中央對外聯絡部部長，負責處理與外國政黨的關係。劉建超被認為是接替王毅出任中國外交部長的最熱門人選。

北京近年打著「一帶一路」大建基礎設施的旗號，積極推動與南太平洋國家的關係，並且與所羅門群島簽署了一份秘密安全協議，引起美國以及該地區澳洲和紐西蘭等國的高度警惕。

澳洲是萬那杜的主要援助國。然而，經過十年的基礎建設項目，包括修建議會大廈、公路和機場等，中國已成為萬那杜最大的外部債權人。

報導稱，萬那杜近年政治不穩，三年內換了四位總理。去年8月，前總理伊什梅爾·卡爾薩考（Ishmael Kalsakau）因與澳洲簽署安全協議，遭反對黨發起不信任投票下台。之後，親北京的前總理薩托·基爾曼（Sato Kilman）回鍋，但僅上任一個多月便被罷免，薩爾瓦伊做為唯一的候選人當選總理。

與此同時，中國和美國持續爭奪對太平洋島嶼的影響力。2023年8月，中國政府向萬那杜派遣首批「警務專家」並援助警用物資，引起區域國家警惕關注。

中國已和所羅門群島建立了警務合作關係。太平洋最大島國巴布亞紐幾內亞今年3月表示，不會接受中國提供的警務援助和監控技術。另據路透報導，中國警察在靠近夏威夷的環礁島國吉里巴斯開展工作。

報導稱，華盛頓一直努力加強在太平洋地區的外交存在。美國國務院2023年3月宣佈，計劃在萬那杜開設大使館，但沒有說明開設日期。美國迄今已在該地區的所羅門群島和東加開設大使館。

美國國務院東亞及太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）今年3月告訴參議院外交關係委員會，美國將「立即」在萬那杜開設大使館，並正在努力獲得吉里巴斯議會的批准在該國設立大使館。

在康達說這番話前不久，華盛頓警告太平洋島國不要接受中國安全部隊的協助。康達說，中國在太平洋地區的警務協議「不透明且令人深感擔憂」，並表示太平洋國家對與北京的經濟協議應有所「謹慎和洞悉」。康達表示：「中國經常做出很多沒有兌現的承諾，這可能會產生負面後果。」

報導稱，去年年底，中國企業在萬那杜引起爭議。當地居民投訴，一家中國企業萬那杜森林工業有限公司（VFIL）在該國政治動蕩期間盜伐原木，中國工人甚至穿著軍服工作。中國大使館當時表示，該企業為私人公司，「這些工人與中國軍方沒有任何關係。」