多吃蔬果有益健康，但對腎病患者就不一定了。「無毒教母」譚敦慈分享，有位罹患腎臟病的20多歲年輕醫師，某日吃大量水果，竟造成體內鉀離子過高，送抵醫院已心跳停止，醫護在邊做CPR與洗腎下，才將他從鬼門關救回。她提醒，像是香蕉、奇異果等都屬高鉀食物，需限鉀的腎臟病人，不宜多吃。

譚敦慈上「小宇宙大爆發」節目時指，很多東西它很養生，但是這些養生東西，其實有可能要了慢性腎臟病人的命，有位20多歲的醫生，平常很喜歡吃水果，可是洗腎之後要限制水果，然後他可能限制太嚴了，有天半夜起來上廁所，半夢半醒間，就把冰箱打開，坐在那裡吃起水果。

譚敦慈說，腎臟病人攝取過多含有鉀離子的水果，會讓心臟產生問題，當家人發現這名年輕醫師時，他的意識不是很清楚了，送到醫院的時候，已經沒有心跳了，基本上沒有心跳是不能洗腎的，但醫護人員看到他還這麼年輕，硬是一邊壓胸做CPR，一邊洗腎情況下，把他從鬼門關前救回來。

譚敦慈接著又舉另一個例子，指有位太太認為「黑色入腎」，硬是要讓他已洗腎的先生吃黑豆來養生，她的先生副甲狀腺都切掉了，但是因吃太多高鉀的黑豆，全身磷酸鹽好嚴重，「養生東西在洗腎病人身上，有可能會要他們的命。」

一同上節目的腎臟科醫師洪永祥表示，香蕉、奇異果、番茄，蔬菜、紅豆、山藥、黑豆、黃豆，都是屬於高鉀食物，腎臟病人不是完全不能吃，但量要少一點。

人體的鉀離子主要由腎臟調控排出，腎功不佳的腎臟病人，若攝取太多含高鉀食物，因不易排出體外。容易使血中的鉀離子過高，若血鉀過高，可能導致心律不整，甚至是心臟停止跳動。