北市知名「貴族小學」私立再興小學董事長張光正等人，遭檢舉將學校的課後照顧、伙食交給自己經營公司承攬，再向學生家長收取學生課後照顧、伙食費用，16年侵占3028萬多元私用，另以開設「雙語教育」課程收費，卻未在年度財務報表上揭露，作假帳向台北市教育局不實申報。台北地檢署因張光正5人認罪，張光正繳回犯罪所得3028萬多元，今天（28日）給予緩起訴處分，其中張光正緩起訴2年，須再支付國庫3000萬元。

另再興中學校長楊珩、興安、新隆公司總經理梁嶼音2人，各緩起訴1年，須向國庫支付50萬元；會計主任歐秋伶，張光正助理兼司機陳海倫各緩起訴1年，須支付國庫10萬、5萬元。

檢調查出，張光正除了是再興小學董事長，也身兼負責學校的課後照顧、伙食業務的興安、新隆公司負責人，張將相關業務轉包給自己的公司後，以現金袋向學生家長收費，藉機侵占現金，自2007年5月至2023年6月止共侵占3028萬907元。

張利用再興中興開設「雙語教育」課程機會，為規避法令規定須將學校收入存入專戶，避免被台北市教育局查知另行收費而裁罰，影響後續補助，向員工借用帳戶收取「雙語教育」課程費用，卻未在2009年至2012年的財報等相關資料上記載，送教育局備查。之後校長楊珩、會計室主任歐秋伶也配合在2013年至2014年提供不實的財報，供教育局備查。

事後借帳戶的員工2015年退休，欲取回帳戶，張光正遂向司機陳海倫借帳戶，繼續隱匿收取「雙語教育」課程費用，未在2015年至2022年的財報上記載，函送教育局備查。

檢方調查時，張光正等人認罪，考量張辦學品質甚佳，主動繳回不法所得，且無前科，雖然學校財報不實，但不定期回捐學校共達7650萬元，加上學校監察人向檢方求情，認為這次事件已讓學校聲譽受損，對張心理及聲譽有很大懲罰，請求給予從輕處理，檢方決定給予緩起訴處分。

據了解，本案是調查局接獲校內知情的「吹哨者」檢舉，進而展開偵辦。

再興小學是女教育家朱秀榮創辦的學校。1949年12月，朱秀榮隨國民黨政府來台，先創辦再興幼稚園，1953年再成立小學部，也就是現在的台北市私立再興小學。再興小學因有不少知名政商聞人子女就讀，包括前海基會董事長辜振甫的兒女，台泥前董事長辜成允、現任台泥董事長的女婿張安平等人，前總統嚴家淦、馬英九的女兒，以及親民黨主席宋楚瑜的子女被稱為「貴族小學」。