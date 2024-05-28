大陸商務部近日發布數據顯示，今年1至4月，全國新設立外商投資企業1萬6805家，同比增長19.2％；實際使用外資金額3602億元（人民幣，下同，約合新台幣1.6兆元），同比下降27.9％。陸媒觀察稱，新設企業數量的增長有一定風向標作用，將對未來到資形成支撐。

中共黨媒《人民日報海外版》報導，從行業看，製造業實際使用外資1036.9億元，占全國實際使用外資比重為28.8％，較去年同期提高2.8個百分點；高技術製造業實際使用外資457.3億元，占全國實際使用外資的12.7％，較去年同期提高2.7個百分點；醫療儀器設備及儀器、儀表製造業、住宿和餐飲業實際使用外資同比分別增長126.1％、65.1％。

從引資規模看，1至4月，大陸新設立外商投資企業1萬6805家，同比增長19.2％，延續了去年以來新設企業較快增長的態勢。報導強調，外商投資從項目簽約、註冊公司到建成投產通常會有一個過程，外資將隨著項目建設進度持續到資。新設企業數量的增長有一定風向標作用，將對未來到資形成支撐。